Москвичи обсудили босоногие прогулки под дождем

Босоногие прогулки под дождем обсудили пользователи сети в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото гуляющих по лужам без обуви девушек. Один из них заявил о страхе мужчин намочить ноги.

«Да, бывало лето теплым…», «Стихия! Мама рассказывала, что всегда в дожди бегала так же босиком», «Ну больше девочки без туфелек бегали и бегают... Мальчики боятся ноги намочить. И мочат ноги в обуви», — написали юзеры.

Ранее танцы девушки под дождем в Москве попали на видео и вдохновили пользователей сети.