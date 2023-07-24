07:10, 24 июля 2023
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Москвичи обсудили босоногие прогулки под дождем
Москвич заявил о страхе мужчин перед босоногими прогулками под дождем.
Фото: Фотохроника ТАСС
Босоногие прогулки под дождем обсудили пользователи сети в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото гуляющих по лужам без обуви девушек. Один из них заявил о страхе мужчин намочить ноги.
«Да, бывало лето теплым…», «Стихия! Мама рассказывала, что всегда в дожди бегала так же босиком», «Ну больше девочки без туфелек бегали и бегают... Мальчики боятся ноги намочить. И мочат ноги в обуви», — написали юзеры.
Ранее танцы девушки под дождем в Москве попали на видео и вдохновили пользователей сети.