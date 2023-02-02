Московский студент защитил написанный ботом диплом

Студент РГГУ Александр Жадан в среду, 1 февраля, рассказал в соцсетях, что его дипломная работа была написана ботом ChatGPT. История получила широкое обсуждение, однако парня не стали лишать диплома, оставив его защиту подтвержденной. Об этом москвич рассказал изданию «Подъем».

«Ни у вуза, ни у меня нет намерения друг другу навредить, поэтому все остается так, как было до момента публикации истории», — сказал он.

Стало известно, что после публикации истории молодого человека вызвали в вуз на встречу, чтобы обсудить ситуацию, однако беседы как таковой не состоялось и все вопросы были решены с юристами.

Диплом на тему «Анализ и совершенствование управления игровой организацией» он подготовил за 23 часа: бот генерировал текст по запросам, а большую часть времени пришлось переводить текст с английского на русский. На защите Жадан получил оценку «удовлетворительно».

Ранее результатами вузовской сессии десятилетней Алисы и восьмилетнего Хеймдалля поделились в своем блоге Евгений и Наталия Тепляковы.