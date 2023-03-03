Михаил Боярский пожаловался на чудовищное состояние через полтора года после COVID-19

На чудовищное состояние через полтора года после перенесения COVID-19 пожаловался «Московскому комсомольцу» актер и музыкант Михаил Боярский. По словам артиста, он до сих пор не может оправиться от болезни.

«Я не восстановился еще до конца, все очень сложно. Эта зараза все-таки надолго, она свои следы оставляет. Постковидный синдром — это чудовищное состояние, очень неприятное. Он у меня до сих пор не прошел», — заявил Боярский.

Он рассказал, что после коронавируса начал чувствовать себя «намного глупее». Более того, после болезни артист стал «не таким подвижным», как до нее.

Ранее продукты, которые помогут быстрее выздороветь при заражении гриппом или COVID-19, назвала известный диетолог Елена Соломатина. Она уточнила, что пища в это время должна быть легкой и некалорийной.