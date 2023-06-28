Михаил Боярский заявил о необходимости появления одной категории мужчин на сцене

О необходимости появления «чистопородных мужиков» на сцене заявил в беседе с «Мослентой» актер Михаил Боярский.

«Актерство, по большому счету, уже не мужская профессия. Появляются ли какие-то женские качества у артистов-мужчин? Те, у кого они появляются, очень хорошо видны на экране, и сегодня их очень много», — сказал артист. Себя он из этой категории категорически исключил.

Но, по словам Боярского, мужчины с женскими качествами, к примеру, не могут играть Гамлета. Для таких ролей должны быть «чистопородные мужики», отметил он.

Ранее Михаил Боярский назвал свое место силы в Москве.