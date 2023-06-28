21:34, 28 июня 2023
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Михаил Боярский заявил о необходимости появления одной категории мужчин на сцене
Актер Михаил Боярский заявил о необходимости появления «чистопородных мужиков» на сцене.
Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com
О необходимости появления «чистопородных мужиков» на сцене заявил в беседе с «Мослентой» актер Михаил Боярский.
«Актерство, по большому счету, уже не мужская профессия. Появляются ли какие-то женские качества у артистов-мужчин? Те, у кого они появляются, очень хорошо видны на экране, и сегодня их очень много», — сказал артист. Себя он из этой категории категорически исключил.
Но, по словам Боярского, мужчины с женскими качествами, к примеру, не могут играть Гамлета. Для таких ролей должны быть «чистопородные мужики», отметил он.
Ранее Михаил Боярский назвал свое место силы в Москве.