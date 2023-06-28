Михаил Боярский назвал свое место силы в Москве

Свое место силы в Москве назвал в интервью «Мосленте» актер и певец Михаил Боярский. Он отметил, что постоянно проживает в Санкт-Петербурге, но любит киностудию «Мосфильм» и район вокруг нее.

«Как правило, живу в гостинице на Мосфильмовской», — отметил актер. Он также добавил, что ему нравится бывать на набережной Москвы-реки.

Ранее любимые столичные места назвала народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Она сообщила, что это Плющиха, окрестности Новодевичьего монастыря и Хамовники.