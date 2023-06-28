Михаил Боярский вспомнил о своих заработках в СССР

О своих актерских заработках в СССР вспомнил в интервью «Мосленте» Михаил Боярский. Он назвал себя добытчиком в семье, но отметил, что зарабатывал «ничтожные» деньги.

«Мы-то, собственно, ничего и не заработали — большую часть пропили, ну, а сдачу… тоже пропили, ничего не осталось», — рассказал актер о съемках в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Он назвал свой тогдашний гонорар «жалкой подачкой» в сравнении с тем, что зарабатывают актеры сегодня.

Ранее размер своих первых гонораров назвал актер Гоша Куценко. Он сообщил, что в 1990-х получал семь рублей за съемочный день.