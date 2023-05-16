Гоша Куценко назвал размер своих первых гонораров

Размер своих первых гонораров назвал в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» актер Гоша Куценко. В 1990-х он получал семь рублей за съемочный день.

«Помню, я играл сына [писателя Максима] Горького (мини-сериал "Под знаком скорпиона" (1995) — прим. "Мосленты"). Съемочный день стоил семь рублей. На них можно было купить то же самое, что сегодня на семь тысяч рублей, то есть очень много всего», — заявил Куценко.

Актер признался, что он очень стесняется говорить о деньгах и обсуждать размеры гонораров. «К счастью, сейчас у меня есть агент, который решает эти вопросы», — рассказал он.

Куценко упомянул и о привилегиях, которые положены ему как заслуженному артисту РФ. Так, он уже получает пенсию и имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

«На транспорте не езжу все равно, хожу пешком. Потому что я не очень люблю фотографироваться. Это трата времени… Хотя за деньги могу. За семь рублей», — пошутил он.

Ранее гонорары комиков за одно выступление раскрыл участник шоу «Stand Up на ТНТ» Роман Косицын.