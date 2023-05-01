Кинолог дал рекомендации при боязливости собаки
Кинолог Голубев порекомендовал хвалить боязливую собаку при знакомстве с другими людьми.
Рекомендации хозяевам боязливых собак дал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он посоветовал хвалить и поощрять питомца при знакомстве с другими людьми и животными.
«Важно понимать, что боязнь незнакомого — распространенная реакция среди животных. Вам придется постепенно расширять горизонты для собаки: водить гулять в разные места, знакомить с сородичами, с новыми людьми»
Владимир Голубев
Если собака проявляет недоверие к посторонним, Голубев рекомендует сообщать людям, пытающимся с ней взаимодействовать с ней, что питомцу это не нравится. Кроме того, следует чаще выгуливать животное в людных местах, просить знакомых прогуляться вместе, чтобы они постепенно вступали в контакт с собакой.
Кинолог подчеркнул, что не всегда с этой проблемой владелец может справиться самостоятельно, не совершив ошибок. Поэтому, если улучшений поведения не наблюдается, необходимо обратиться к инструкторам-дрессировщикам.
«Чаще всего собаки боятся незнакомцев из-за врожденных проблем с психикой, неправильной социализации или травмирующего опыта в прошлом. В любом случае, с таким поведением нужно работать, чтобы облегчить ежедневную жизнь вашей собаки и избежать неприятных последствий такого поведения. Чтобы помочь питомцу, нужно найти причину и постепенно работать с ней, но ни в коем случае не нужно заставлять насильно собаку дружить с теми, кого она боится»
По словам специалиста, социализировать щенка необходимо с 2-3 месяцев жизни. В более позднем возрасте ему будет сложнее доверять окружающему незнакомому миру. Он добавил, что такие собаки могут бояться людей, разных звуков, незнакомых предметов и агрессивно реагировать на любое проявление изменения окружающей среды.
Кроме того, не следует с самого юного возраста воспитывать в собаке недоверие, чтобы она якобы стала хорошим охранником. По словам Голубева, хорошо освоить защитную функцию может только полностью уверенная в себе собака, а лишение щенка общения приводит лишь к избеганию неизвестных ситуаций. Запугивание щенка незнакомыми людьми, добавил кинолог, приведет к тому, что собака станет бояться незнакомцев и кусаться от страха без разбора.
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