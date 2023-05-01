Кинолог дал рекомендации при боязливости собаки

По словам специалиста, социализировать щенка необходимо с 2-3 месяцев жизни. В более позднем возрасте ему будет сложнее доверять окружающему незнакомому миру. Он добавил, что такие собаки могут бояться людей, разных звуков, незнакомых предметов и агрессивно реагировать на любое проявление изменения окружающей среды.

Кроме того, не следует с самого юного возраста воспитывать в собаке недоверие, чтобы она якобы стала хорошим охранником. По словам Голубева, хорошо освоить защитную функцию может только полностью уверенная в себе собака, а лишение щенка общения приводит лишь к избеганию неизвестных ситуаций. Запугивание щенка незнакомыми людьми, добавил кинолог, приведет к тому, что собака станет бояться незнакомцев и кусаться от страха без разбора.

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