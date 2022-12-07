Главная сваха страны объяснила причину недолгих браков по молодости

Причину недолгих браков по молодости объяснила в личном Telegram-канале главная сваха страны и одна из ведущих ток-шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

«Все мы знаем, что у современной молодежи нет особого желания создавать семью. Сейчас они живут под девизом: "Быть счастливыми (здесь и сейчас), так как у них единственная жизнь". И счастье, по их мнению, не предполагает преодоления трудностей, чего требует семейная жизнь», — написала знаменитость.

Сваха отметила, что молодые люди предпочитают сожительствовать. Если кто-то узаконивает свои отношения, велик риск развода при столкновении с первыми семейными проблемами. В таком случае партнеры часто расходятся и, получив опыт, вступают в новые, более крепкие отношения. Но некоторые так и остаются одинокими, поскольку, по словам Сябитовой, не знают, что такое счастье и как его достичь.

Ранее Ксения Бородина предостерегла от ранних браков. В нашей стране общество навязывает быть старше, отметила она.