Ксения Бородина предостерегла от ранних браков

От ранних браков предостерегла подписчиц на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Бородина.

«В России, если к 25 годам не вышла замуж и не родила, начинают задавать вопросы и "списывать". И девочки бегут замуж, чтобы все вокруг не осуждали. Даже не поняв порой, кто рядом», — написала знаменитость.

В нашей стране общество навязывает быть старше, отметила Бородина. Именно из-за этого социального давления, считает актриса, молодые женщины вступают в ранние браки и выглядят заметно взрослее своего возраста: «в 15 — на 25, в 25 — на 35, а в 35 — на 45».

По словам телеведущей, она советует своим дочерям не стремиться становиться старше, а наслаждаться своим актуальным возрастом.

Ранее Бородина сообщила о планах родить после 40 лет. Так она ответила на вопрос подписчицы, не поздно ли рожать в 42 года.