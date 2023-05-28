Брежнева и Меладзе решили сдать в аренду свой дом в Подмосковье

Свой дом в подмосковной Истре решили сдать в аренду уехавшие из России певица Вера Брежнева и ее муж, композитор Константин Меладзе, передает KP.RU. Ранее они выставляли особняк на продажу, но даже несмотря на многочисленные показы, желающего купить его не оказалось.

Стоимость аренды звездного дома, по словам агента по сдаче недвижимости, который занимается вопросом сдачи жилья знаменитостей, составляет 1,8 миллиона рублей в месяц. Если арендатор найдется в ближайшее время, собственники готовы предоставить скидку и сдавать особняк за полтора миллиона в месяц.

Внутри дома расположена огромная гостиная с панорамными окнами и камином, спальни, кухня-столовая, два санузла и гардеробные.

Ранее стало известно о продаже подмосковного замка певицы Аллы Пугачевой.