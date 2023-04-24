Стало известно о продаже подмосковного замка Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России, продала замок в подмосковной деревне Грязь. Об этом стало известно журналистам телеканала НТВ из разговора с продюсером Сергеем Дворцовым.

Уточняется, что участок общей площадью 212 соток был выставлен на продажу за миллиард рублей. Как рассказал Дворцов, некий бизнесмен хотел приобрести недвижимость за 700 миллионов рублей, однако артистка не согласилась на такую сумму.

Тогда претендовать на замок стал один из знакомых Пугачевой. По словам собеседника, он выкупил у исполнительницы дом за миллиард рублей. По словам корреспондентов НТВ, на территории участка уже стоит иномарка белого цвета, а в окнах здания виден включенный свет.

Ранее стала известна стоимость обучения детей Пугачевой в Израиле.