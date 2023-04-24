41-летняя Вера Брежнева показала лицо без косметики

Лицо без косметики показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 41-летняя певица Вера Брежнева.

«Вот вам и спокойная Верочка. А когда я в таком гармоничном состоянии, со мной можно обо всем договориться», — подписала знаменитость снимок, на котором позирует у окна в свете солнечных лучей. На селфи Брежнева появилась без макияжа и с распущенными волосами.

Артистка поделилась лайфхаками для стабилизации эмоционального состояния. По ее мнению, для этого следует уединиться, помедитировать, отвлечься на любимые дела, выплакаться, а если к ситуации причастен другой человек, выплеснуть свои эмоции в адресованном ему письме, но не отправлять его.

Ранее 49-летняя актриса Наталия Антонова показала утренние фото без макияжа.