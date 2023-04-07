Турагент дала рекомендации по бронированию путевок на лето
Турагент Чернавская порекомендовала забронировать путевки на лето уже сейчас.
Рекомендации по бронированию путевок на лето дала в интервью «Мосленте» тревел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская. Она посоветовала заняться этим уже сейчас.
«В этом сезоне ждать низких цен на путевки не стоит. Туристический рынок только начинает восстанавливаться после кризиса пандемии, многие страны открылись и сняли ограничения на въезд. Тем не менее, самолетов летает гораздо меньше, чем раньше, а также почти нет чартеров»
За время пандемии многие отели и даже сети отелей закрылись, сократив количество вариантов размещения. Из-за этого, по словам турагента, возник дефицит путевок и, соответственно, рост цен на них.
Дешевого отдыха до 100 тысяч, как было раньше, ждать уже точно не стоит. Снижения цен перед началом сезона и горящих путевок в этом году не будет.
Эксперт рекомендует раннее бронирование при планировании летнего отдыха. Это повышает вероятность выбрать отель с подходящей инфраструктурой, рейс с комфортным временем вылета и прилета, авиакомпанию с хорошим сервисом, качественный трансфер и другие удобства, отметила Чернавская.
«Сейчас в топе запросов туристов остается Турция, но цены в этом году на нее уже не такие дешевые, как раньше. Во-первых, есть острый недостаток рейсов, поэтому цены на перелеты стремятся к бесконечности. Хотя перевозчики обещают на лето дополнительные самолеты, но их все равно не хватит на всех желающих. Во-вторых, в Турции происходят свои внутренние процессы, инфляция растет, курс лиры скачет, поэтому отельеры заметно подняли цены на размещение»
Кроме того, оживает европейский рынок туризма, добавила специалист. Британцы и немцы активно бронируют отели Анталии, Кемера и Бодрума, причем делают это заранее. Совокупность всех этих факторов повышает цены на путевки в Турцию даже сейчас, на этапе раннего бронирования.
Цены на путевку в отель среднего уровня для двух взрослых и одного ребенка начинаются от 250 тысяч рублей.
Хороший пятизвездочный отель уже будет стоить более 300 тысяч рублей, подчеркнула она. Сильно сэкономить, взяв отель попроще, тоже не выйдет из-за дефицита перелетов.
На российском юге дешевого варианта отдыха тоже не будет, предупредила Чернавская. В Анапе, Геленджике, Сочи очень большие проблемы с вариантами размещения. Есть качественные отели, но их мало, и поэтому владельцы пользуются ситуацией и задирают цены.
«Есть гостиницы, санаторий и частный сектор, но там о комфорте и качестве отдыха говорить не стоит, при этом цены вас тоже не обрадуют. Да и выбор не большой — на сегодня уже забронировано около 50 процентов вариантов размещения»
В сложившейся ситуации Чернавская советует присмотреться к менее популярным направлениям. Например, многие туристы сразу отказываются даже смотреть путевки на Мальдивы, говоря, что это им не по карману. Но в этом сезоне, с учетом высоких цен на Турцию, Мальдивы уже не кажутся такими дорогими. По словам турагента, летом там условный несезон, могут быть легкие дожди, но зато цены снижаются и становятся сопоставимы с поездкой в сезонную Турцию. При этом если сравнивать уровень комфорта и сервиса этих двух стран, Мальдивы однозначно выигрывают, пояснила она.
Много направлений для россиян открыто в Латинской Америке. Это Куба, Доминикана, Венесуэла. Можно поехать и в арабские страны: там будет довольно жарко, но при этом отличный сервис и множество развлечений.
«Отмечу, что отдыхать по путевке сейчас выгоднее, чем самостоятельно. Крупные туроператоры заранее выкупают большие слоты мест у авиаперевозчиков и номеров в отелях, поэтому получают цены гораздо ниже рынка»
Она уточнила, что при самостоятельном планировании путешествия человеку придется платить за билеты, отель, трансфер и другие услуги по рыночным ценам или даже дороже, так как в сезон все хотят заработать побольше. Кроме того, покупка тура через агентство у туроператора дает гарантии в случае возникновения нештатной ситуации, заключила эксперт.
Ранее Чернавская назвала пять топовых авианаправлений в 2023 году. Она порекомендовала прежде всего присмотреться к арабским странам — ОАЭ, Катару и Бахрейну.