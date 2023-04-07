Турагент дала рекомендации по бронированию путевок на лето

В сложившейся ситуации Чернавская советует присмотреться к менее популярным направлениям. Например, многие туристы сразу отказываются даже смотреть путевки на Мальдивы, говоря, что это им не по карману. Но в этом сезоне, с учетом высоких цен на Турцию, Мальдивы уже не кажутся такими дорогими. По словам турагента, летом там условный несезон, могут быть легкие дожди, но зато цены снижаются и становятся сопоставимы с поездкой в сезонную Турцию. При этом если сравнивать уровень комфорта и сервиса этих двух стран, Мальдивы однозначно выигрывают, пояснила она.

Много направлений для россиян открыто в Латинской Америке. Это Куба, Доминикана, Венесуэла. Можно поехать и в арабские страны: там будет довольно жарко, но при этом отличный сервис и множество развлечений.