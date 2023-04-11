Названы самые частые ошибки при самостоятельном бронировании тура

В отпуске велик риск заработать солнечный удар, ожог, отравление, получить укус экзотического насекомого или травму во время занятий спортом. Именно поэтому, отмечает Чернавская, самое важное — не экономить на страховке и позаботиться о своем здоровье заблаговременно до поездки.

Последней распространенной ошибкой эксперт назвала слепую веру в современные онлайн-сервисы. Она пояснила, что иностранные компании часто не дают никаких гарантий и в случае возникновения непредвиденных ситуаций могут просто проигнорировать обращение клиента. Таким образом, даже на самых серьезных платформах можно наткнуться на мошеннические схемы и получить лишние проблемы.

Например, множество туристов сталкивались с ситуацией, когда заявленная цена на выходе оказывалась в два-три раза выше или с тем, что адреса, по которому было забронировано жилье, в реальности не существует.

Ранее Чернавская дала рекомендации по бронированию путевок на лето. Она посоветовала заняться этим как можно раньше.