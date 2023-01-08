Кинолог назвал признаки заболевания собаки бронхитом

Признаки того, что собака заболела бронхитом, назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он объяснил, что бронхит распространен среди собак также, как и среди людей.

«Прогулки на морозах и переохлаждение могут быть провоцирующими факторами развития бронхита у собак. При длительной прогулке на свежем воздухе при низких температурах необходимо обращать внимание на состояние собаки: если она дрожит и поджимает лапы, то заканчивайте прогулку и возвращайтесь домой», — посоветовал специалист.

Среди указывающих на заболевание симптомов Голубев назвал появление кашля, слабость, угнетенное состояние, отказы от прогулок и пищи. При остром бронхите симптомы проходят довольно быстро при условии своевременного и правильного назначенного лечения. Если не вылечить острый бронхит, процесс станет хроническим из-за необратимых структурных изменений в бронхах, предупредил кинолог.

В группе риска находятся щенки, животные с хроническим заболеваниями, пожилые собаки и пациенты, получающие иммуносупрессивные препараты.

«Если вы заметили у питомца хотя бы один из симптомов, обязательно обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу. Помимо того, что собаку осмотрят и возьмут анализы, специалист выяснит условия содержания собаки, рацион питания, график вакцинации, недавний контакт с больными животными. Из-за того, что легкие и бронхи недоступны для оценки невооруженным глазом, потребуется рентген грудной полости в нескольких проекциях. В некоторых случаях требуется более инвазивная диагностика — бронхоскопия», — сказал Голубев.

Ранее Голубев рассказал о том, как правильно подготовить собаку к долгой разлуке и кому лучше отдать ее на передержку во время отъезда.