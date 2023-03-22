Россияне раскритиковали брови Ольги Бузовой

Россияне раскритиковали брови певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Она опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) несколько фотографий из банного комплекса в Сочи, где она сейчас отдыхает. Подписчики посоветовали знаменитости сменить бровиста.

Бузова позировала, стоя в чане с еловыми вениками. Она появилась перед объективом камеры в раздельном купальнике ярко-розового цвета. Фолловеры обратили внимание на темные и широкие брови артистки.

«Красотка, но я бы сменила бровиста на вашем месте», «Срочно нужен мужик и бровист, а лучше два в одном», «Русская девочка, а брови узбекские», «Брежнев отдыхает», «Брови удивляют. К ним не хватает медвежьих ушек», «Если такие брови сейчас в тренде, это не значит, то они вам идут», «Брови жесть», «Азербайджанское гражданство получила?», «Что за Зухра?», «Брови настоящего джигита», — прокомментировали снимки пользователи сети.

Ранее Ольгу Бузову в монохромном образе сравнили с восточной царицей.