Ольгу Бузову в монохромном образе сравнили с восточной царицей

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), фотографию в синем монохромном образе. Мнения пользователей сети разделились: одни фолловеры раскритиковали наряд, другие сравнили артистку с восточной царицей.

«Синий — это небо и вечность, доброта, верность, постоянство, целомудрие, умиротворенность, честность и стабильность. Коротко обо мне», — подписала Бузова снимок, на котором она в синем наряде выглядывает из салона синего авто.

Перед объективом камеры артистка предстала брюнеткой со стрижкой каре. Певица надела черное платье с цветочным принтом синего цвета, аналогичную повязку на голову, и сделала макияж в технике smoky eyes.

«На Киркорова похожа», «Я подумала, это [участник шоу «Дом-2»] Рустам Солнцев», «Постарела», «Этот образ вам добавил десять лет сверху, подчеркнул одутловатость лица и нос крючком. Черный явно не ваш цвет, Оля», «Самый ужасный образ. Напомнила какую-то старую цыганку», «Как не молодится, а женщине уже явно под 40. Это видно», «Цыганка», «На таджичку похожа, наверно, есть корни», «На секунду подумала, что это [бьюти-блогер] Гоар Аветисян», «[Актриса Людмила] Гурченко?», «Это что за буряточка», — раскритиковали образ пользователи сети.

«Суперстиль! Темные волосы тебе идут», «Вам очень к лицу темный цвет волос», «Очень красивый образ», «Просто восхитительно», «Вам очень идет этот глубокий синий. Вы такая солидная леди в нем», «Огонь. Вот это точно твой образ», «Идеальна», «Крутой образ», «Красивое фото. Образ восточной царицы», — написали комплименты поклонники.

Ранее Бузова опубликовала видео в мини-платье с декольте и разозлила подписчиков.