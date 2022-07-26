Врач оценил риски заражения бубонной чумой в России

Риски заражения бубонной чумой в России оценил врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с РИА Новости. По его словам, надо «очень постараться», чтобы заболеть этим редким недугом.

«Риск не такой большой. У нас очаги чумы есть на южной границе: люди в этом регионе могут заболеть. Но в общем-то все сделано так, чтобы заболевание не имело распространения. Идет борьба с грызунами, за территориями наблюдают, работает ветсаннадзор, санэпидслужба на страже», — сообщил специалист.

По словам Малышева, у россиян нет необходимости проводить специфическую профилактику по защите от заражения. К тому же, ношение масок не уберегает от бубонной формы. «Люди, которые работают в этих зонах и могут быть подвержены заболеванию, они прививаются, вакцина есть», — добавил инфекционист.

Ранее симптомы заражения чумой перечислила врач-эндокринолог Зухра Павлова. К ним относятся отекшее лицо, синюшная кожа с заметным увеличением сосудов, сыпь на коже и увеличенные лимфатические узлы.