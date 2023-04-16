Москвичи пожаловались на буйного соседа

Стало известно, что хулигана уже передавали санитарам после первых попыток выбрасывания кухонной утвари из окна на улицу, однако спустя две недели он вернулся домой. Теперь мужчина продолжает терроризировать жителей. Не так давно он в ночные часы развел огонь под деревянной скамейкой возле дома. Суть своих действий мужчина не объясняет.

Ранее москвичи пожаловались на выбрасывающего из окна бутылки с мочой соседа. По словам очевидцев, во время таяния снега под окнами многоэтажки было обнаружено более десяти бутылок с желтой жидкостью.