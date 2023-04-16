Москвичи пожаловались на буйного соседа
Жители Москвы пожаловались на бросающего вещи из окна соседа.
На буйного соседа, бросающего из окна свои вещи и разжигающего костер под окнами многоэтажки, пожаловались жители дома на северо-западе Москвы. Видеозаписи хулиганских действий россиянина публикует Telegram-канала «Осторожно, Москва».
Стало известно, что хулигана уже передавали санитарам после первых попыток выбрасывания кухонной утвари из окна на улицу, однако спустя две недели он вернулся домой. Теперь мужчина продолжает терроризировать жителей. Не так давно он в ночные часы развел огонь под деревянной скамейкой возле дома. Суть своих действий мужчина не объясняет.
Ранее москвичи пожаловались на выбрасывающего из окна бутылки с мочой соседа. По словам очевидцев, во время таяния снега под окнами многоэтажки было обнаружено более десяти бутылок с желтой жидкостью.