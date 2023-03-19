Москвичи пожаловались на выбрасывающего из окна бутылки с мочой соседа

На соседа, выбрасывающего из окна квартиры в многоэтажном доме бутылки с мочой, пожаловались в группе «Крюково Зеленоград М125» во «ВКонтакте» местные жители. Москвичи заявили, что мужчина систематически загрязняет двор уже более полугода.

«Ты нам надоел! Сил видеть это больше нет! Если читаешь это, то спустись и убери за собой», — подписал публикацию местный житель, прикрепив фотографии зеленых бутылок с желтой жидкостью внутри, лежащих на снегу под окнами.

«Четвертый этаж — это не так высоко. Можно закинуть обратно бутылки», «Эта квартира наверняка сдается. Нужно узнать, кто хозяин, и потребовать выселения этих людей», «Там более десяти бутылок лежит», — прокомментировали юзеры.

Ранее жители многоэтажного дома на востоке Москвы пожаловались на громкий секс в квартире соседей.