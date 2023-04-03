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13:13, 03 апреля 2023
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Оксана Самойлова подарила подруге на день рождения букет из картошки

Блогер Самойлова подарила певице Годуновой на день рождения букет из картошки.

Оксана Самойлова подарила подруге на день рождения букет из картошки
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Букет из картошки решила преподнести своей подруге, певице и блогеру из Беларуси Юлии Годуновой популярная модель и блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Подготовленный подарок она продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вы должны заценить мой букет для такого же любителя картошечки, как и я!» — сказала Самойлова и показала приготовленный для Годуновой презент, составленный из молодых мытых картофелин. Для похода на вечеринку модель выбрала красный обтягивающий костюм с оголенными плечами и животом.

«Идеальный подарок!» — отреагировала именинница на подарок от Самойловой на выложенном в соцсети видео.

На торжестве по случаю 27-летия Годуновой вечером в воскресенье, 2 апреля, собралось большое количество блогеров и звезд шоу-бизнеса.

Ранее Самойлова опубликовала видео с растяжкой из спортзала. Она продемонстрировала свои успехи в шпагате.

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