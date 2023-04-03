Оксана Самойлова подарила подруге на день рождения букет из картошки

Букет из картошки решила преподнести своей подруге, певице и блогеру из Беларуси Юлии Годуновой популярная модель и блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Подготовленный подарок она продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вы должны заценить мой букет для такого же любителя картошечки, как и я!» — сказала Самойлова и показала приготовленный для Годуновой презент, составленный из молодых мытых картофелин. Для похода на вечеринку модель выбрала красный обтягивающий костюм с оголенными плечами и животом.

«Идеальный подарок!» — отреагировала именинница на подарок от Самойловой на выложенном в соцсети видео.