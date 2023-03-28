15:20, 28 марта 2023
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Самойлова продемонстрировала успехи в шпагате
Блогер Оксана Самойлова опубликовала видео с растяжкой из спортзала.
Кадр: @samoylovaoxana
Свой шпагат продемонстрировала на видео блогер и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она опубликовала ролик с тренировки и сообщила подписчикам, что последние три месяца регулярно посещает спортзал.
На кадрах запечатлена растяжка звезды в попытке сесть в поперечный шпагат. По лицу блогера понятно, что упражнения даются ей непросто. Самойлова пояснила, что с растяжкой ей помогает тренер.
Ранее блогер призналась, что «пашет как лошадь» в спортзале. Она рассказала, что тренировки улучшают ей настроение.