Самойлова продемонстрировала успехи в шпагате

На кадрах запечатлена растяжка звезды в попытке сесть в поперечный шпагат. По лицу блогера понятно, что упражнения даются ей непросто. Самойлова пояснила, что с растяжкой ей помогает тренер.

Ранее блогер призналась, что «пашет как лошадь» в спортзале. Она рассказала, что тренировки улучшают ей настроение.