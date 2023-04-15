Москвич получил коробку с бумагой вместо смартфона за миллионы рублей

Мошенники обманули москвича на десять миллионов рублей, продав коробку с бумагой вместо телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, житель столицы решил купить за десять миллионов рублей с рук телефон Vertu, инкрустированный драгоценными камнями. Для этого он встретился с продавцом в торговом центре «Афимолл».

Отдав коробку и получив от покупателя деньги продавец быстро скрылся. Открыв бокс, молодой человек обнаружил вместо дорогостоящего гаджета пачку бумаг. Пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Ранее столичный пенсионер отдал мошенникам более девяти миллионов рублей.