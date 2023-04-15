Столичный пенсионер отдал мошенникам более девяти миллионов рублей

С целью помочь своей дочери столичный пенсионер отдал мошенникам 120 тысяч долларов США или более девяти миллионам рублей в пересчете, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, 85-летнему москвичу позвонила женщина и представилась его дочерью. Рыдая в трубку, она сообщила, что попала в аварию, в результате которой по ее вине пострадал человек. После этого телефон взял «сотрудник полиции», заявивший, что за невозбуждение уголовного дела нужно заплатить десять тысяч долларов США. Пожилой мужчина согласился помочь, собрал необходимую сумму и передал деньги вскоре приехавшему к нему курьеру.

Через некоторое время «дочь» позвонила ему опять и сказала, что уплаченной суммы оказалось недостаточно, нужно доплатить еще 110 тысяч долларов США. Собрав и эту сумму, пенсионер передал ее новому курьеру.

Когда реальная дочь навестила мужчину, он решил расспросить ее о случившемся. Выяснилось, что ни в какую аварию женщина не попадала. Москвич обратился в полицию.

Полицейским удалось задержать забравшего у пенсионера вторую часть денег курьера, им оказался проживающий в Москве мужчина 1994 года рождения. По словам мужчины, большую часть суммы он перевел на счета организаторов преступления, а себе оставил лишь небольшой процент за проделанную работу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Задержанного арестовали, его соучастники объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что аферисты подделали документы и лишили квартиры в Москве дочь известной актрисы.