В Москве девочка обнаружила в бургере из KFC иголку и таблетки

Десятилетняя девочка обнаружила в привезенном курьером из ресторана быстрого питания KFC бургере иголку и таблетки. По данным Baza, в полицию с заявлением обратилась мать девочки.

По словам заявительницы, ребенок обнаружил находку во время еды. Родители сразу же вызвали на место скорую и правоохранительные органы.

Таблетки были отправлены на экспертизу. По предварительной информации, наркотические вещества в них не содержались. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее в рюкзаке доставщика еды в Москве нашли более пяти килограммов героина.