16:57, 14 мая 2023
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В Москве девочка обнаружила в бургере из KFC иголку и таблетки
Иголку и таблетки в бургере из KFC обнаружила десятилетняя девочка в Москве.
Фото: Carles Rabada / Unsplash
Десятилетняя девочка обнаружила в привезенном курьером из ресторана быстрого питания KFC бургере иголку и таблетки. По данным Baza, в полицию с заявлением обратилась мать девочки.
По словам заявительницы, ребенок обнаружил находку во время еды. Родители сразу же вызвали на место скорую и правоохранительные органы.
Таблетки были отправлены на экспертизу. По предварительной информации, наркотические вещества в них не содержались. Полиция начала проверку по факту случившегося.
Ранее в рюкзаке доставщика еды в Москве нашли более пяти килограммов героина.