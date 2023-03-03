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10:30, 03 марта 2023
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В рюкзаке доставщика еды в Москве нашли килограммы героина

В рюкзаке доставщика еды в Москве нашли килограммы героина
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Более пяти килограммов героина нашли в рюкзаке доставщика еды в Москве, сообщает МВД Медиа. Курьера с наркотиками задержали на 105-м километре МКАД.

Автомобиль такси, в котором находился 23-летний подозреваемый, остановили на дороге. По данным правоохранителей, незаконной деятельностью мужчина занимался в свободное от работы время.

«Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу», — сообщил источник.

Ранее в Подмосковье наркодилер прятал полцентнера героина в детских кроватках. Наркотики предназначались для продажи через закладки в Московской области.

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