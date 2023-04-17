Москвич выставил на продажу за сотни тысяч замороженный чизбургер из Макдоналдса
Москвич выставил на продажу замороженный год назад чизбургер за сотни тысяч рублей.
Москвич выставил на продажу замороженный год назад чизбургер из Макдоналдса на популярном сервисе объявлений. Лот он оценил в 270 тысяч рублей.
Продавец рассказал, что купил гамбургер с сыром в марте прошлого года, еще до ухода сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» из России. По его словам, в течение десяти минут после покупки он, не разворачивая бургер, подверг его шоковой заморозке и поместил в специальный пакет с чеком.
В предоставленном чеке указано, что товар был куплен 13 марта 2023 года в кафе на улице Миклухо-Маклая за 53 рубля. По мнению автора объявления, бургер можно приобрести, например, чтобы стать «королем эпатажа» или для ролика на YouTube.
Ранее москвичи оценили аналог легендарного бургера во «Вкусно — и точка».