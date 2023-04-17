Москвич выставил на продажу за сотни тысяч замороженный чизбургер из Макдоналдса

Москвич выставил на продажу замороженный год назад чизбургер из Макдоналдса на популярном сервисе объявлений. Лот он оценил в 270 тысяч рублей.

Продавец рассказал, что купил гамбургер с сыром в марте прошлого года, еще до ухода сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» из России. По его словам, в течение десяти минут после покупки он, не разворачивая бургер, подверг его шоковой заморозке и поместил в специальный пакет с чеком.

В предоставленном чеке указано, что товар был куплен 13 марта 2023 года в кафе на улице Миклухо-Маклая за 53 рубля. По мнению автора объявления, бургер можно приобрести, например, чтобы стать «королем эпатажа» или для ролика на YouTube.

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