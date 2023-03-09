Москвичи оценили аналог легендарного бургера во «Вкусно — и точка»

Аналог легендарного бургера «Биг Мак» во «Вкусно — и точка» под названием «Биг Хит», оценили москвичи в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

«Взяли попробовать. Получилось вкусно! И действительно — "Биг Хит" почти копия "Биг Мака". И по внешнему виду, и по вкусу. Разве что верхнюю булочку теперь посыпают не только белым кунжутом, но и черным. Да и сыра, кажется, стало больше», — поделился автор.

Он добавил, что в новом блюде даже удалось воссоздать фирменный секретный соус бургера. Москвич уточнил, что сейчас «Биг Хит» стоит 165 рублей, а год назад «Биг Мак» в «Макдоналдсе» продавали за 135 рублей.

«33 года назад радовались "Биг Маку". Сейчас радуемся его подделке», «Вкусно, но соус не похож», «Совсем невкусно. Я бы сказал, что это даже немного не похоже на то, что мы знаем. Странно, почему-то "Биг Тейсти" сделали прям близко-близко, а тут нет», — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее 27 февраля стало известно, что новые позиции уже доступны для заказа в сети ресторанов «Вкусно — и точка» по всей России, включая меню доставки и заказ через мобильное приложение.