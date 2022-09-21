Актера Сергея Бурунова госпитализировали

Популярный российский актер, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов госпитализирован с подозрением на COVID-19. Эту информацию он подтвердил агентству новостей «Москва».

«Да, меня госпитализировали, но со мной все нормально», — сообщил артист.

По информации Telegram-канала Mash, Бурунова экстренно госпитализировали с COVID-19 в состоянии средней тяжести. У него наблюдается кашель с мокротой, одышка, боли в горле, голове и мышцах.

Стало известно, что актер болеет уже около недели. Он лечился дома, но после ухудшения состояния было принято решение о госпитализации.

Ранее симптомы заражения COVID-19 раскрыл отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.