Танцующую около елки Бузову сравнили со Снежной королевой

Россияне сравнили певицу и телеведущую Ольгу Бузову со Снежной королевой. Знаменитость опубликовала в личном Telegram-канале ССЫЛЬ видеоролик, в котором станцевала на фоне новогодней елки.

Артистка выступила перед подписчиками в блестящем платье жемчужного цвета, украшенного нитками бусин: полупрозрачная накидка, длинная юбка силуэта «русалка» с разрезом, серебристые открытые туфли на шпильке. В макияже Бузова сделала акцент на глаза, а волосы уложила локонами.

«Олечка — Снежная королева», «Вот это действительно королева», «Словно из сказки» , «Королева этого мира Ольга Первая», «Оля Бузова — девочка номер 1», «Настоящая Снегурочка», «Изящный новогодний образ», «Секс-символ мира», «Ну что за кошка», «Лучше Ольги Бузовой нету девушки на свете», «Куколка, роскошная красотка. Платье потрясающее, очень идет», «Самый лучший образ за последнее время», — написали в комментариях поклонники певицы.

Ранее пользователи сети восхитились Волочковой в золотом образе. Знаменитость позировала перед камерой в блестящем платье золотого цвета.