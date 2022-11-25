Пользователи сети восхитились Волочковой в золотом образе

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в золотом образе. Пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), восхитились ее образом.

Знаменитость позировала перед камерой в блестящем платье золотого цвета. Образ дополняли массивное колье и грубые ботильоны черного цвета с золотыми шипами. В макияже Волочкова сделала акцент на глаза, подчеркнув их темными тенями, а волосы, как обычно, уложила назад.

«Золото вам очень подходит», «Красота, да и только», «Вы шикарная женщина», «Напомнило рекламу дорогих духов», «Вам нужно в модельный бизнес», «Потрясающий образ», «Анастасия, вы как древнеегипетская царица Нефертити», «Королева красоты», — написали комплименты подписчики.

Ранее фото Волочковой в образе ангела восхитило пользователей сети. На снимке балерина позирует, сидя на большом белом шаре. Она одета в белое платье с перьями, за спиной — крылья.