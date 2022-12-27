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11:52, 27 декабря 2022
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Бузова развеяла миф о получении ролей «через постель»

Бузова развеяла миф о получении ролей «через постель»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Миф о получении ролей «через постель» развеяла в беседе с «Proзвезд» певица и телеведущая Ольга Бузова.

«Ни одну роль в своей жизни я не получила через постель. Если бы в моей жизни присутствовала постель, все бы об этом знали. За моим восхождением наблюдали все! Все роли достались благодаря исключительно моему таланту», — сказала артистка.

При этом знаменитость отметила, что готова на многое ради успеха. «Сегодня, например, я готова не дышать, чтобы мое платье не спадало», — рассказала Бузова, отметив, что ей часто приходится напрягаться.

Ранее известную певицу Клаву Коку уличили в подражании Ольге Бузовой. На одном из концертов артистка выступила в белом платье со страусиными перьями.

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