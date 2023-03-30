Ольга Бузова рассказала об отношении к хейтерам

Об отношении к интернет-хейтерам рассказала в беседе с Тeleprogramma.pro певица и телеведущая Ольга Бузова. Она призналась в сознательном игнорировании негатива в свой адрес.

«Я считаю, что пусть лучше человек напишет гадости под моей красивой фоткой, сольет свой негатив, зато потом не поругается со своей женой или мужем, не накричит на своего ребенка, а обнимет и поцелует. Пусть эта ненависть выльется на меня в виртуальном мире, а не заражает реальный мир!» — сказала артистка.

Бузова также высказала мнение об известных людях. Она считает, что они обнародуют свое негативное к ней отношение ради собственного пиара.

Певица призналась, что сталкивается с травлей с детства. В юношестве к ней придиралась директор школы, пыталась повлиять на учителей, чтобы те занижали ей оценки. Знаменитость подвергалась буллингу во время участия в шоу «Дом-2», продолжает получать множество нелестных отзывов пользователей сети до сих пор.

Ранее россияне раскритиковали брови Ольги Бузовой.