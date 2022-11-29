Ольгу Бузову в новом образе сравнили с Валерием Леонтьевым

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала видеоролик на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Ее новый образ напомнил подписчикам стиль музыканта Валерия Леонтьева.

Знаменитость позировала перед камерой в серебристом плаще и черных ботфортах с разрезами. Главным аксессуаром стали черные солнцезащитные очки. Для съемки ролика на волосах Бузова завила волнистые кудри.

«Я подумала, что это Валерий Леонтьев», «Огонь видео. На Леонтьева похожа», «Женская копия Валерия», — сравнили фолловеры актрису с популярным эстрадным певцом.

Некоторые подписчики отметили, что Бузова похожа и на других знаменитых артистов. «Джигурда, ты ли это?», «Я реально подумала, что это Джигурда», «Еще Тарзана напоминает», «Тарзан переодетый», — написали они.

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