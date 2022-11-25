Люди
19:07, 25 ноября 2022
1 мин.

Глюкозу в купальнике сравнили с Волочковой

Глюкозу в купальнике сравнили с Волочковой
Фото: @glukozamusic

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. В комментариях ее сравнили с известной балериной, часто выкладывающей откровенные фото с пляжа.

«Вы как Волочкова делаетесь!» — отреагировала на выложенную певицей серию снимков одна из ее подписчиц.

Большинство фолловеров Глюкозы увиденное восхитило. «Пожар!», «Просто нет слов, красотка!», «Ух, какая горячая», — написали они.

Ранее Глюкоза показала фигуру в спортзале. Она отметила, что почувствовала прилив сил и бодрость уже после первой тренировки.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.