Телеведущая Ольга Бузова назвала свое место силы

Свое место силы назвала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и телеведущая Ольга Бузова. Она призналась в любви к горам и горнолыжному спорту.

«Вспоминаю свои маленькие январские выходные и понимаю, что опять хочу хотя бы на несколько дней в горы. Лыжи, снег, вершины — это то, что дает мне невероятные силы и эмоции. И я рада, что этот спорт все больше развивается», — написала артистка. Она отметила, что рада развитию горнолыжных курортов в России.

Она также опубликовала фото из Красной поляны, где она побывала на новогодних каникулах. На снимке Бузова изображена в горнолыжном костюме и очках, за ней открывается вид на горы.

«Оля, лыжи — это точно твое. Красная поляна в Сочи — прекрасное место для любителей горнолыжного спорта», «Такая хорошенькая без макияжа и нарядов», «Я восхищаюсь Ольгой. Очень хорошо катается на лыжах, и вообще супер девушка», «Вам очень идут горы», «Красавица», «Такая милая, когда естественная», «Красотка на спорте», «Очень красивое фото», «Оля, ты и горы — это очень красиво», — прокомментировали поклонники.

Ранее Ольгу Бузову раскритиковали за публикацию видео «пятой точки».