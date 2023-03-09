Россияне раскритиковали «пятую точку» Ольги Бузовой

Роликом, снятым в Дубае, поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и телеведущая Ольга Бузова. Она показала на видео «пятую точку» и подверглась критике поклонников.

Артистка была в бассейне, на ней — бикини коричневого цвета, волосы собраны в пучок. В видео запечатлено, как Бузова подтянулась на руках, опираясь на бортик бассейна, спиной к камере.

«Как-то не выглядит это сексуально», «Чем дальше, тем смешнее», «Жуть. Сплошная порнография», «Тюленя выкинуло на берег», «Наша Бритни Спирс», «Что-то не очень реагируют мужчины на ваши ягодицы. Может чем-то другим надо завоевывать сердца?», «Как Волочкова со своим шпагатом, так и вы со своей пятой точкой», «Персик уже не тот», — негативно отнеслись к ролику пользователи сети.

Ранее фигура 37-летней Ольги Бузовой в купальнике восхитила пользователей сети. На снимках она позирует у бассейна в раздельном купальнике.