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14:16, 14 декабря 2022
1 мин.

Бузова показала в селфи-видео нижнее белье

Бузова показала в селфи-видео нижнее белье
Кадр: @buzova86

Нижнее белье под тренчем показала певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка сняла селфи-видео из гримерки перед выходом на сцену.

На кадрах Бузова запечатлена в распахнутом бежевом тренче, под которым надето лишь кружевное черное нижнее белье. «Мы готовы, с минуты на минуту начинаем наш спектакль "Мужчина нарасхват". Каждый раз как первый. Сегодня я Полина», — рассказала подписчикам звезда.

Ранее Бузова в образе «черной пантеры» восхитила пользователей сети. Звезда появилась на видео в облегающем костюме с острыми плечами, перчатках и длинных лакированных сапогах.

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