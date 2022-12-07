Бузова в образе «черной пантеры» восхитила пользователей сети

Певица и телеведущая Ольга Бузова восхитила пользователей запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Она опубликовала видеозапись, на которой позировала перед камерой в образе черной пантеры.

Бузова появилась в черном облегающем костюме с острыми плечами. Ее образ дополнили черные перчатки, длинные лакированные сапоги и золотые украшения: пояс, тройная подвеска и серьги. При этом артистка забрала волосы в высокий хвост и сделала нюдовый макияж со стрелками.

«Женщина-кошка», «Оля, ты шикарная», «Образ — огонь», «Такая красивая», «Похоже на рекламу какого-нибудь шоу про моделей, а Ольга снимается в качестве прекрасной ведущей», «Черная пантера», «Крутая фотосессия», «Вот это секси-кошечка», «Мегакрутой образ», — написали подписчики.

Ранее танцующую около елки Бузову сравнили со Снежной королевой. Артистка выступила перед подписчиками в блестящем платье жемчужного цвета, украшенном нитками бусин: полупрозрачная накидка, длинная юбка силуэта «русалка» с разрезом, серебристые открытые туфли на шпильке.