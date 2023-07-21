Ольга Бузова забронировала отель для свадьбы

На вопрос о планировании свадьбы ответила певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Звезда сообщила, что уже думала о праздничной церемонии и даже забронировала отель для проведения торжества.

«Я же девочка. Примеряю свадебное платье, как только он мне написал "привет". Представляю, сколько детей у нас будет и какой он папа. Я знаю, где будет моя свадьба. И даже уже забронировала отель!» — написала певица.

Известно, что последние официально подтвержденные отношения певицы с блогером Давидом Манукяном завершились в 2021 году.

Ранее сестра Бузовой сообщила, что у нее нет желания узаконивать отношения со своим женихом, бизнесменом Константином Штрыкиным.