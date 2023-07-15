Бузова объяснила нежелание выходить замуж

Отсутствие узаконенных отношений с бизнесменом Константином Штрыкиным объяснила сестра певицы Ольги Бузовой Анна в своем Telegram-канале. Она заявила о нежелании вступать в брак со своим женихом.

Бузова рассказала, что Штрыкин сделал ей предложение через три месяца после знакомства, но на тот момент у них не было денег на торжество. «Мы отложили эту идею до лучших времен. Потом были свадьбы всех моих подруг, кто-то чуть ли не сразу разводился, кто-то вспоминал этот день как самый большой геморрой в жизни…. И у меня желание отпало, честно говоря», — призналась она.

Бузова подчеркнула, что не собирается вступать в брак из-за того, что так положено. По ее словам, если они с женихом решатся сыграть свадьбу, то это будет «максимально ненапряжное мероприятие».

Ранее Бузова рассказала о неудачном увеличении губ. Она отметила, что ее жених выступил против косметологического вмешательства.