Бузова осудила распространенную предновогоднюю традицию

Распространенную у пользователей интернета предновогоднюю традицию осудила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и телеведущая Ольга Бузова.

«Есть желание везде ото всех отписаться до 1 января. Практически каждый нам всем в декабре сообщает, что скоро Новый год и сколько дней до него осталось. То есть вы думаете, мы все живем в сентябре и не знаем, сколько дней до Нового года? Я точно не выжила из ума и точно знаю, какое сегодня число и когда Новый год», — возмутилась знаменитость.

Она сказала, что не нуждается в напоминаниях. Бузова также с иронией отметила, что завтра останется еще на день меньше, а накануне Нового года до торжества и вовсе останется один день.

Ранее историк моды назвал неподходящую для празднования Нового года одежду. В Новый год не стоит надевать спортивный костюм или оставаться в домашней одежде.