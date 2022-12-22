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02:22, 22 декабря 2022
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Историк моды назвал неподходящую для празднования Нового года одежду

Историк моды назвал неподходящую для празднования Нового года одежду
Фото: Alsu Vershinina / Unsplash

Неподходящую для празднования Нового года одежду назвал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» историк моды Александр Васильев.

«В Новый год не надо надевать спортивный костюм, не надо воображать, что вы лыжники, не надо оставаться в трениках или в халате. Не встречайте Новый год в старых домашних тапочках, не встречайте в шлепках, не встречайте в шортах, не встречайте в футболке. Это будет абсолютно неверным решением», — сказал специалист.

Васильев призвал сделать усилие над собой, своим гардеробом и выглядеть привлекательно. Причем, необходимо празднично нарядится, даже если отмечаете Новый год только в компании домашнего питомца.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору новогоднего костюма для детей. В ведомстве отметили, что праздничная одежда должна быть не только красивой и оригинальной, но и комфортной, и практичной.

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