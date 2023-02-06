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15:34, 06 февраля 2023
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37-летняя Ольга Бузова показала фигуру в купальнике

37-летняя Ольга Бузова показала фигуру в купальнике
Фото: @buzova86

Фигуру в купальнике показала певица и телеведущая Ольга Бузова. Соответствующую фотографию она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Немного летнего контента в перерыве между съемками», — подписала снимок знаменитость.

37-летняя Бузова поделилась фотографией из Африки, куда приехала на съемки шоу. На снимке она стоит на лестнице бассейна, придерживаясь руками за перила и выставив одну ногу на бортик. Она появилась перед поклонниками в раздельном купальнике салатового цвета.

«Кусок тряпочки вылез из купальника. Надо на размер больше», «Что с левой ногой?», «Верх не по размеру?», «Стареешь, мать», «Попу отфотошопила, уж слишком большая», «Вроде все нормально, но что с верхом?», «Че с ушами? Ты эльф что ли», — раскритиковали снимок юзеры.

Другие фолловеры написали артистке комплименты. «Богиня с идеальным телом», «Думала, что на фото Джей Ло. Вы огонь», «Ты просто бомба», «Красотка», «Очень идет этот цвет. Очень сексуальная в купальнике», «Фигура потрясающая», «Ты божественно красива», «Ослепительная женщина», «Ваша фигура стала более женственной. Красивые формы», — поддержали Бузову поклонники.

Ранее наряд Бузовой «не по возрасту» удивил пользователей сети. Многие подписчики отметили, что одежда певицы похожа на пижаму.

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