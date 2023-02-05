Наряд Бузовой «не по возрасту» удивил пользователей сети

«Почему мне кажется, что это пижама? Но если и костюм, то ей не идет. Не по возрасту», «Костюм для 16-летних», «В 40 лет в нелепых пижамах на шестилетнего ребенка ходит», «Диагноз — Бритни Спирс», — прокомментировали юзеры.

На ролике Бузова танцует в топе на завязках с открытой спиной и в шортах с вырезами на бедрах.

Ранее Бузова поделилась снимками из ванны. Артистка сфотографировалась без одежды с красной розой в руках и возмутила многих пользователей сети.