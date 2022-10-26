Люди
11:35, 26 октября 2022
1 мин.

Образ Ольги Бузовой в коротком топе восхитил пользователей сети

Образ Ольги Бузовой в коротком топе восхитил пользователей сети
Фото: Telegram-канал «Бузова»

Новый образ российской телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой в открытых топе и юбке восхитил пользователей сети. Снимком звезда поделилась в своем Telegram-канале.

«Обычный вторник», — подписала артистка фотографию в коротком черном топе на одно плечо и черной юбке с разрезом от бедра. На снимке у нее оголен живот и видна талия.

«Очень красивый наряд», «Кошечка», «Оля, ты прекрасна!», «Принцесса, а, нет — королевна», — прокомментировали юзеры.

Однако нашлись и те, кто образ телеведущей не оценил. Некоторые указали на отсутствие на ней белья. «Зачем вообще одеваться», «Безтрусая команда», — написали они.

Ранее Бузову сравнили с американской звездой Ким Кардашьян. На фестиваль «Жара Cool Fest» телеведущая решила надеть лазурное обтягивающее платье со шлейфом и рукавами-перчатками.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.