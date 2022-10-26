Образ Ольги Бузовой в коротком топе восхитил пользователей сети

Новый образ российской телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой в открытых топе и юбке восхитил пользователей сети. Снимком звезда поделилась в своем Telegram-канале.

«Обычный вторник», — подписала артистка фотографию в коротком черном топе на одно плечо и черной юбке с разрезом от бедра. На снимке у нее оголен живот и видна талия.

«Очень красивый наряд», «Кошечка», «Оля, ты прекрасна!», «Принцесса, а, нет — королевна», — прокомментировали юзеры.

Однако нашлись и те, кто образ телеведущей не оценил. Некоторые указали на отсутствие на ней белья. «Зачем вообще одеваться», «Безтрусая команда», — написали они.

Ранее Бузову сравнили с американской звездой Ким Кардашьян. На фестиваль «Жара Cool Fest» телеведущая решила надеть лазурное обтягивающее платье со шлейфом и рукавами-перчатками.