11:49, 05 мая 2023
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Ольга Бузова в купальнике показала на видео свои ягодицы крупным планом
Певица Ольга Бузова опубликовала видео с пляжа.
Кадр: Telegram-канал «Бузова»
Певица и телеведущая Ольга Бузова в купальнике показала на видео свои ягодицы крупным планом. Ролик с пляжа она опубликовала в личном Telgeram-канале.
На кадрах ролика знаменитость позирует на одном из пляжей Кипра в раздельном купальнике коричневого цвета и белой рубашке. К объективу камеры Бузова повернулась спиной, продемонстрировав свои ягодицы.
«Очень сексуальная», «Зачетный орех», «Красивая фигура у Оли», «Фигура и попа — огонь», «Красавица», «Оля сексуальная, и попа хорошая, и фигура. Красотка», «Попа — бомба», «Оля, ты самая, самая сексуальная», — прокомментировали пользователи мессенджера.
Ранее 48-летняя Алла Довлатова показала «вид сзади» в купальнике.