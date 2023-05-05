Певица и телеведущая Ольга Бузова в купальнике показала на видео свои ягодицы крупным планом. Ролик с пляжа она опубликовала в личном Telgeram-канале.

На кадрах ролика знаменитость позирует на одном из пляжей Кипра в раздельном купальнике коричневого цвета и белой рубашке. К объективу камеры Бузова повернулась спиной, продемонстрировав свои ягодицы.

«Очень сексуальная», «Зачетный орех», «Красивая фигура у Оли», «Фигура и попа — огонь», «Красавица», «Оля сексуальная, и попа хорошая, и фигура. Красотка», «Попа — бомба», «Оля, ты самая, самая сексуальная», — прокомментировали пользователи мессенджера.

Ранее 48-летняя Алла Довлатова показала «вид сзади» в купальнике.