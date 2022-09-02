Бузова отреагировала на слухи о новом романе

На слухи о романе с предпринимателем Иваном Семеновым отреагировала в интервью «Телепрограмме» певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова.

«Я хочу сделать заявление. Пожалуйста, обращайте внимание только на то, что я пишу в своих социальных сетях. Вы можете даже не задавать вопросы. Единственная правда, которую вы можете узнать обо мне, — это мои социальные сети. Поэтому я не хочу даже обсуждать то, что не является правдивым.», — ответила она на вопрос о новом романтическом увлечении.

Ранее Бузова рассказала о новой большой любви. Знаменитость сообщила, что начала активно увлекаться теннисом.