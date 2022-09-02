Бузова рассказала о новой большой любви

О новой большой любви рассказала в интервью Teleprogramma.pro популярная певица Ольга Бузова . Знаменитость сообщила, что начала активно увлекаться теннисом.

«Я просто схожу с ума и не понимаю, почему не занималась им раньше. Это такой кайф. Все реально удивляются и думают, что я прикалываюсь, что я просто помахала ракеткой. Но нет», — заявила Бузова.

Певица добавила, что ходит на тренировки два раза в неделю. По ее мнению, таким образом она восполняет пробелы из детства. «Я занимаюсь этим видом спорта, звоню маме и спрашиваю: "Мама, почему в детстве ты меня не отдала в теннис?". Коньков у меня не было, тенниса тоже», — рассказала она.

Ранее Бузова поделилась сделанной во время игры в теннис видеозаписью. Фолловеры иронично заметили, что знаменитость пародирует поведение известной спортсменки Марии Шараповой на корте.